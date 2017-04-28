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  • В Горловке на мине подорвались двое мирных жителей, а в Ясиноватой при подрыве боеприпаса пострадал подросток

Рубрика: Новости Донбасса
28-04-2017, 11:48
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В Горловке на мине подорвались двое мирных жителей, а в Ясиноватой при подрыве боеприпаса пострадал подросток

Местные жители в прифронтовой Горловке пострадали сегодня при подрыве мины на северо-западной окраине города.

«Двое мирных жителей 1981 и 2004 годов рождения подорвались на мине в районе шахты «Южная». У обоих пострадавших множественные осколочные ранения конечностей и головы», - сообщил ДАН и.о. главы горловской горадминистрации Иван Приходько.

Пострадавших госпитализировали в больницу.

А в Ясиноватой в результате детонации боеприпаса получил ранения подросток. Он также доставлен в медучреждение.

«Вчера, около 16:00, в городе ребенок 2000 года рождения нашел боеприпас. В результате детонации ребенку оторвало два пальца левой руки, поврежден глаз, и перебита грудная клетка. Состояние уточняется», — сообщили в мэрии.




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Редакция «Мариупольских новостей»