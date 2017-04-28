Руководители лицея в Мариуполе получали зарплату за «мертвые души»: чиновников посадят на 4 года

Должностные лица учебного заведения Мариуполя осуждены за присвоение заработной платы «мертвых душ», сообщили в пресс-службе прокуратуры.



Установлено, что женщина, работая помощником директора лицея, предложила последнему трудоустроить своих племянников на должности слесарей-ремонтников. Как пояснила изобретательная чиновница, из-за того, что ее родственники работают за рубежом и на работу выходить не будут, их заработную плату можно оставлять себе. На данное предложение руководитель согласился.



В дальнейшем, ежемесячно она проставляла в табеля отметки об отработке рабочего времени псевдоработников, которые утверждались директором, и на основе этих документов им начислялась и выплачивалась зарплата. Указанная схема продолжала действовать даже после того, как сменился директор лицея.



Таким образом, в течение 2011-2013 годов заместитель директора и двое директоров учебного заведения, имея в своем распоряжении зарплатные карты «мертвых душ», снимали через банкоматы их зарплату и оставляли себе, чем нанесли материальный ущерб государству на общую сумму 147 тыс грн.



Приговорами Ильичевского районного суда Мариуполя должностные лица за совершение указанных преступлений приговорены к 4 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 1 год 6 месяцев с испытательным сроком на 2 года.