Никаких политических акций на майские праздники: обращение мэра Мариуполя

В Мариуполе предлагают отказаться от проведения различных политических акций в период майских праздников, чтобы избежать возможных провокаций. С таким заявлением выступил городской голова Вадим Бойченко. Текст обращения размещен на сайте мэрии.

Три года назад в нашем городе произошли трагические события. Их последствия мы ощущаем до сих пор.



Очень важно в эти дни не допустить никаких провокаций! Поэтому я призываю все без исключения политические силы, независимо от предпочтений и принадлежности, не проводить никаких акций с использованием любой символики, кроме украинской.



Для политического пиара есть другое время и его можно использовать, как пожелаете. А в эти дни - с 1 по 10 мая, мы просим этого не делать. Мы не должны зарабатывать политические очки на символах труда и воинской славы. Лучше в эти дни пообщайтесь с ветеранами, вспомните их боевые, трудовые подвиги и культурно проведите время с семьей. Не будоражьте город Мариуполь! Дайте мариупольцам спокойно провести торжественные мероприятия и уважьте ветеранов, которые трудом и военной славой доказали свой патриотизм к нашей Украине.



Уважаемые мариупольцы! Будьте благоразумными и мудрыми! Не используйте в эти дни провокационной символики. Помните, любой конфликт приводит к плохим вещам и последствий. И кому, как не нам с вами об этом знать. И мы должны помнить, какую уже заплатили цену мариупольцы за то, что сейчас мы живем в мирном, зеленом городе, расцветающем под украинским флагом. И задача каждого из нас, сохранить мир и спокойствие в Мариуполе.