В прифронтовом районе двое мужчин пытались распилить снаряд: один погиб, другой - в больнице

В Березовом ночью прогремел взрыв в гараже местного жителя. Здесь двое мужчин пытались распилить снаряд. В результате детонации хозяин дома получил осколочное ранение средней третьей голени и правого предплечья, а его родственник, приехавший в гости из Днепропетровска, погиб на месте.

32-летний житель Березового был доставлен в больницу г. Курахово. Ему оказали помощь и сейчас его жизни ничего не угрожает.



Выяснилось, что он нашел 30-мм снаряд и принес домой. Этот боеприпас они с товарищем и хотели разобрать, после того, как употребили спиртное.

Предварительная правовая квалификация указанного факта по ст.115 ч.2 п.5 УК Украины (Умышленное убийство совершенное способом опасным для жизни многих лиц). Проверка по данному факту продолжается.