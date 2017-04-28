vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1405 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
28-04-2017, 14:25
Просмотров: 444
Комментариев: 0
[Фото]

В парке Мариуполя появилась «аллея сакуры»

Сегодня в Приморском парке Мариуполя заложили «аллею сакуры». Саженцы - подарок Донетчине от полиции Закарпатья - Ужгорода. Аллея посвящена «Лиге будущих полицейских», сообщает пресс-служба горсовета.

В мероприятии приняли участие мэр Вадим Бойченко и начальник управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин совместно с участниками Лиги. За считанные минуты было высажено более 20 сакур.

Стоит отметить, что 2017 год объявлен президентом Петром Порошенко годом культуры Японии, посвященный 25-летию дипломатических отношений двух стран.

«Мы поддерживаем культуру Японии! Сегодня укрепляем дипломатические отношения со страной Восходящего солнца здесь, в Мариуполе», - отметил городской голова. Он добавил, что в наш город еще доедут деревья сакуры, которые будут высажены в рамках кампании, проводимой Посольством Японии.

«Будет полноценная большая аллея сакуры, где жители и гости города смогут наслаждаться японской культурой в Мариуполе», - отметил Вадим Бойченко. Он также подчеркнул символичность подарка Ужгорода, который показывает, что Восток и Запад вместе.

Вячеслав Аброськин согласился со словами городского головы и сказал, что полиция совместными усилиями с Мариуполем работает над восстановлением государственности и в дальнейшем будут работать на благо народа Украины и жителей Мариуполя.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

В Мариуполе косят газоны и «прихорашивают» клумбы

Парки и скверы города готовят к весенне-летнему периоду

Комфортный уголок для прогулки и фотосессий: в центре Мариуполя обновили парковую аллею

Волонтеры "Зеленого центра" благоустраивают аллею от бульвара Шевченко до улицы Куинджи


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»