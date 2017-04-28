Последствия сегодняшнего обстрела Красногоровки: пострадали дома на 6 улицах

Сегодня, около 6:00 утра, во время обстрела позиций украинских сил на Приморском направлении под огонь попал частный сектор Красногоровки. Прифронтовой город накрыли из вооружения БМП, а также применили мины калибра 120 мм и 82 мм. Противники вели огонь со стороны Старомихайловки, что находится на неподконтрольной территории, сообщили в пресс-центре АТО.

Разрушениям подверглись 7 частных домов по улицам: Ломоносова, Ворошилова, Орджоникидзе, Чайковского, Ореховая и Матросова. К счастью, ни один из местных жителей не пострадал. Сейчас представители СЦКК и местного отдела полиции устанавливают характер разрушений и повреждений, составляя соответствующие акты.