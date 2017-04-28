Украинские силы начали подготовку к возведению инженерных позиций блокпоста в непосредственной близости к подконтрольному ДНР контрольно-пропускному пункту «Еленовка» к юго-западу от Донецка.
«Стало известно, что украинская сторона приступила к подвозу стройматериалов, которые будут использованы для возведения позиций и оборудования блокпоста в непосредственной близости к нашим позициям в Еленовке», - цитирует сообщение оперативного командования ДНР издание ДАН.
Представители ДНР считают, что это якобы реализация плана «ползучего продвижения вперед». В связи с этим намерены обратить внимание на данный факт наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Напомним, еще в начале марта текущего года губернатор Донецкой области Павел Жебривский сообщил, что КПВВ «Новотроицкое» будет перенесен за село Березовое. Это почти на 8 км вглубь, ближе к линии разграничения.
Процедура переноса должна была состояться в течение трех ближайших месяцев. Данный вопрос обсужден с представителями Госпогранслужбы, полиции и ГСЧС.
Пока никакой информации с украинской стороны по этому факту нет.
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В ДНР сообщили, что ВСУ начали подготовку к переносу блокпоста ближе к Еленовке
Украинские силы начали подготовку к возведению инженерных позиций блокпоста в непосредственной близости к подконтрольному ДНР контрольно-пропускному пункту «Еленовка» к юго-западу от Донецка.
Редакция «Мариупольских новостей»