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Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
28-04-2017, 15:29
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В ДНР сообщили, что ВСУ начали подготовку к переносу блокпоста ближе к Еленовке

Украинские силы начали подготовку к возведению инженерных позиций блокпоста в непосредственной близости к подконтрольному ДНР контрольно-пропускному пункту «Еленовка» к юго-западу от Донецка.

«Стало известно, что украинская сторона приступила к подвозу стройматериалов, которые будут использованы для возведения позиций и оборудования блокпоста в непосредственной близости к нашим позициям в Еленовке», - цитирует сообщение оперативного командования ДНР издание ДАН.

Представители ДНР считают, что это якобы реализация плана «ползучего продвижения вперед». В связи с этим намерены обратить внимание на данный факт наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Напомним, еще в начале марта текущего года губернатор Донецкой области Павел Жебривский сообщил, что КПВВ «Новотроицкое» будет перенесен за село Березовое. Это почти на 8 км вглубь, ближе к линии разграничения.

Процедура переноса должна была состояться в течение трех ближайших месяцев. Данный вопрос обсужден с представителями Госпогранслужбы, полиции и ГСЧС.

Пока никакой информации с украинской стороны по этому факту нет.




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Редакция «Мариупольских новостей»