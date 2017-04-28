vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1262 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
28-04-2017, 15:50
Просмотров: 362
Комментариев: 0

Украинские бойцы сбили беспилотник и задержали лиц, которые управляли дроном

Сегодня, 28 апреля, около 11:40 над административно-хозяйственной территорией одной из воинских частей был обнаружен беспилотный летательный аппарат. Военные сбили его с использованием стрелкового оружия. Также задержаны три человека, которые управляли дроном. Задержанных передали представителям Национальной полиции. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба в Facebook

Начальник Генештаба Виктор Муженко принял решение о поощрении военнослужащих, проявивших бдительность во время несения службы в суточном наряде.

Генштаб предостерег от провокационных действий рядом с военными частями, объяснив, что военнослужащие имеют право применять оружие во время несения службы. "Любые БПЛА над воинскими частями и расположениями воинских подразделений, а также над базами, складами и арсеналами или на подлете к ним будут сбиваться без предупреждения, причастные к таким инцидентам лица - задерживаться и привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством Украины", - отметили в Генштабе.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»