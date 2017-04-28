Сегодня, 28 апреля, около 11:40 над административно-хозяйственной территорией одной из воинских частей был обнаружен беспилотный летательный аппарат. Военные сбили его с использованием стрелкового оружия. Также задержаны три человека, которые управляли дроном. Задержанных передали представителям Национальной полиции. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба в Facebook
Начальник Генештаба Виктор Муженко принял решение о поощрении военнослужащих, проявивших бдительность во время несения службы в суточном наряде.
Генштаб предостерег от провокационных действий рядом с военными частями, объяснив, что военнослужащие имеют право применять оружие во время несения службы. "Любые БПЛА над воинскими частями и расположениями воинских подразделений, а также над базами, складами и арсеналами или на подлете к ним будут сбиваться без предупреждения, причастные к таким инцидентам лица - задерживаться и привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством Украины", - отметили в Генштабе.
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Украинские бойцы сбили беспилотник и задержали лиц, которые управляли дроном
Сегодня, 28 апреля, около 11:40 над административно-хозяйственной территорией одной из воинских частей был обнаружен беспилотный летательный аппарат. Военные сбили его с использованием стрелкового оружия. Также задержаны три человека, которые управляли дроном. Задержанных передали представителям Национальной полиции. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба в Facebook
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»