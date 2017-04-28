Все на субботник! Мариупольцев приглашают навести чистоту в городе

29 апреля в 9:00 состоится общегородской субботник. Во всех районах Мариуполя сотни горожан и работников предприятий планируют принять участие в проведении работ по благоустройству города, сообщает пресс-служба горсовета.



Во время субботника запланировано участие следующих организаций:



- структурными подразделениями исполнительного комитета Мариупольского городского совета, совместно с работниками Левобережной районной администрации, планируется произвести уборку сквера в районе городского Дворца культуры (в Левобережном районе).



- депутатами Мариупольского городского совета, совместно с комитетами самоорганизации населения и жителями, планируется произвести уборку территории, прилегающей к избирательным округам;



- работниками Центральной районной администрации будут выполняться работы по уборке аллеи в районе домов №№ 133, 131 по пр. Мира;



- работниками Кальмиусской районной администрации – сквер по ул. Контрольной;



- Приморской районной администрацией планируется произвести уборку территории, прилегающей к административному зданию (ул. Черноморская, 6);



- предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности будут выполняться работы по благоустройству подведомственных территорий.



Жителям города предлагают принять активное участие в общегородском субботнике, и совместно навести чистоту в местах общественного пользования, придомовых территориях, парках и скверах.