vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1261 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
28-04-2017, 15:59
Просмотров: 345
Комментариев: 0

Все на субботник! Мариупольцев приглашают навести чистоту в городе

29 апреля в 9:00 состоится общегородской субботник. Во всех районах Мариуполя сотни горожан и работников предприятий планируют принять участие в проведении работ по благоустройству города, сообщает пресс-служба горсовета.

Во время субботника запланировано участие следующих организаций:

- структурными подразделениями исполнительного комитета Мариупольского городского совета, совместно с работниками Левобережной районной администрации, планируется произвести уборку сквера в районе городского Дворца культуры (в Левобережном районе).

- депутатами Мариупольского городского совета, совместно с комитетами самоорганизации населения и жителями, планируется произвести уборку территории, прилегающей к избирательным округам;

- работниками Центральной районной администрации будут выполняться работы по уборке аллеи в районе домов №№ 133, 131 по пр. Мира;

- работниками Кальмиусской районной администрации – сквер по ул. Контрольной;

- Приморской районной администрацией планируется произвести уборку территории, прилегающей к административному зданию (ул. Черноморская, 6);

- предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности будут выполняться работы по благоустройству подведомственных территорий.

Жителям города предлагают принять активное участие в общегородском субботнике, и совместно навести чистоту в местах общественного пользования, придомовых территориях, парках и скверах.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Руководители лицея в Мариуполе получали зарплату за «мертвые души»: чиновников посадят на 4 года

Осуждены заместитель директора и двое директоров учебного заведения

Кто-то систематически «атакует» «Лазурный пляж» Мариуполя: повреждены новые объекты

Случаи вандализма на пляже в районе ж/д вокзала стали недоброй традицией


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»