29 апреля в 9:00 состоится общегородской субботник. Во всех районах Мариуполя сотни горожан и работников предприятий планируют принять участие в проведении работ по благоустройству города, сообщает пресс-служба горсовета.
Во время субботника запланировано участие следующих организаций:
- структурными подразделениями исполнительного комитета Мариупольского городского совета, совместно с работниками Левобережной районной администрации, планируется произвести уборку сквера в районе городского Дворца культуры (в Левобережном районе).
- депутатами Мариупольского городского совета, совместно с комитетами самоорганизации населения и жителями, планируется произвести уборку территории, прилегающей к избирательным округам;
- работниками Центральной районной администрации будут выполняться работы по уборке аллеи в районе домов №№ 133, 131 по пр. Мира;
- работниками Кальмиусской районной администрации – сквер по ул. Контрольной;
- Приморской районной администрацией планируется произвести уборку территории, прилегающей к административному зданию (ул. Черноморская, 6);
- предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности будут выполняться работы по благоустройству подведомственных территорий.
Жителям города предлагают принять активное участие в общегородском субботнике, и совместно навести чистоту в местах общественного пользования, придомовых территориях, парках и скверах.
- Главная /
- Новости Мариуполя /
- Все на субботник! Мариупольцев приглашают навести чистоту в городе
Все на субботник! Мариупольцев приглашают навести чистоту в городе
29 апреля в 9:00 состоится общегородской субботник. Во всех районах Мариуполя сотни горожан и работников предприятий планируют принять участие в проведении работ по благоустройству города, сообщает пресс-служба горсовета.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Читайте также:
Руководители лицея в Мариуполе получали зарплату за «мертвые души»: чиновников посадят на 4 года
Осуждены заместитель директора и двое директоров учебного заведения
Кто-то систематически «атакует» «Лазурный пляж» Мариуполя: повреждены новые объекты
Случаи вандализма на пляже в районе ж/д вокзала стали недоброй традицией
Редакция «Мариупольских новостей»