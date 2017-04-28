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Рубрика: Новости Мариуполя
28-04-2017, 16:28
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Разборки вокруг изгнанного «Зеркального» продолжаются: заблокирован вывоз оборудования

Сегодня изгнанному из центра Мариуполя супермаркету «Зеркальный» не дали вывезти оставшееся имущество. Об этом корреспонденту "Мариупольских новостей" сообщили сотрудники маркета.

Они отметили, что утром обнаружили на входных дверях новые замки, которые повесил арендодатель. На место была вызвана полиция, но, по сообщению работников "Зеркального", правоохранители не смогли открыть доступ к товарам и оборудованию.

В полиции сообщили, что получили вызов в 10:10. Сейчас устанавливается местонахождение арендодателя.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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