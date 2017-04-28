Провокаций на майские праздники в Мариуполе полиция не допустит

Правоохранители сделают все, чтобы не допустить провокаций в период майских праздников в Мариуполе. Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.



Он отметил, что вся полиция Мариуполя и Донецкой области переведена на усиленный вариант несения службы и будет работать в круглосуточном режиме в течение всех праздничных дней.



Со вчерашнего дня было задействовано более 750 полицейских. Работают пешие, мобильные наряды и группы быстрого реагирования. Цель — не допустить терактов, проникновения диверсионно-разведывательных групп, провокаций к майским праздникам.



"Уже осмотрено более 5000 автомобилей и проверено по базам МВД 1300 человек. Зарегистрировано 5 фактов изъятия наркотиков, есть изъятое оружие, 5 фактов. Но работа продолжается. На блокпостах увеличено количество сотрудников полиции, в городе созданы дополнительные группы быстрого реагирования, которые будут реагировать на все обращения граждан. Основная задача - это охрана общественного порядка и недопущения дестабилизации ситуации в Мариуполе и по всей территории Донецкой области", - отметил Вячеслав Аброськин.