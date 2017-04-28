Область получила новый логотип «Оновлена Донеччина»

Для Донецкой области разработали новый логотип. На нем графически изображено солнце и голубое небо, есть надпись «Оновлена Донеччина».

Логотип будет размещаться на всех инфраструктурных объектах, которые строятся или ремонтируются в городах и районах области, а также использоваться на различных мероприятиях.



Жебривский отметил, что на разработку и изготовление нового логотипа потратил собственные средства, бюджету это не стоило ни копейки. Он уже дал задание запатентовать разработку как интеллектуальную собственность ДонОГА.