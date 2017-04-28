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Рубрика: Новости Донбасса
28-04-2017, 17:09
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Область получила новый логотип «Оновлена Донеччина»

Для Донецкой области разработали новый логотип. На нем графически изображено солнце и голубое небо, есть надпись «Оновлена Донеччина».

Логотип будет размещаться на всех инфраструктурных объектах, которые строятся или ремонтируются в городах и районах области, а также использоваться на различных мероприятиях.

Жебривский отметил, что на разработку и изготовление нового логотипа потратил собственные средства, бюджету это не стоило ни копейки. Он уже дал задание  запатентовать разработку как интеллектуальную собственность ДонОГА.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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