На пункте пропуска «Марьинка» офицеры ВСУ за деньги продавали пропуски в зону АТО

Сотрудники спецслужбы задержали двух нестроевых офицеров ВСУ, которые за деньги выдавали пропуски через линию разграничения. Как сообщает пресс-служба СБУ, они вели торговлю пропускными документами на КПВВ «Марьинка».

«Майоры систематически вымогали деньги у граждан, которые пересекали линию разграничения. Выдачу одного пропуска злоумышленники оценивали в 200 гривен», - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задержали вымогателей во время получения очередного «пакета» взятки в размере одной тысячи гривен. Правоохранители изъяли у задержанных боеприпасы, чужие паспорта и российскую валюту. Кроме того, СБУ задокументировала сотрудничество взяточников с членами ДНР-ЛНР по ускоренному изготовлению пропусков.