Тарифы на водоснабжение должны стать экономически обоснованными для того, чтобы будущие объединенные территориальные громады не тратили средства на покрытие разницы между реальной стоимостью воды и заложенной в тарифы. Об этом заявил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский на брифинге областной коллегии, сообщает пресс-служба ДонОВГА.
Губернатор отметил, что в Донецкой области должны быть ликвидированы коммунальные предприятия «Облтеплокоммунэнерго» и «Вода Донбасса». Область планирует возобновить и модернизировать материально-техническую базу предприятий и передать локальные сети на баланс будущих объединенных территориальных громад.
Однако, по словам Жебривского, города и районы должны уже в ближайшее время повысить тарифы на водоснабжение для того, чтобы поставки воды перестали быть убыточными.
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На Донетчине хотят повысить тарифы на воду до «экономически обоснованных»
Тарифы на водоснабжение должны стать экономически обоснованными для того, чтобы будущие объединенные территориальные громады не тратили средства на покрытие разницы между реальной стоимостью воды и заложенной в тарифы. Об этом заявил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский на брифинге областной коллегии, сообщает пресс-служба ДонОВГА.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»