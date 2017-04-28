Аглофабрику в Мариуполе продолжают модернизировать, чтобы горожане больше не видели дым из огромных труб

На мариупольском меткомбинате имени Ильича продолжают модернизацию газоочистных систем аглофабрики. Новые циклоны установят комплексно – по две пары на каждую из агломерационных машин. Как отметил руководитель проекта реконструкции, это позволит снизить выбросы пыли до европейских норм - 30 мг на кубометр, а также очистить отходящие газы от оксидов серы. В Украине аналогов данного проекта нет.



Работы идут и на участке сероочистки. Строители монтируют бункеры рукавного фильтра, обустраивают фундаменты газоходов. А в мае остановят на капитальный ремонт седьмую агломашину.



Проект модернизации всех систем газо-сероочисток рассчитан до 2020 года, ориентировочные затраты - более двухсот миллионов долларов. Сейчас все работы ведутся по графику без отставаний. После его завершения, как уверяют специалисты, дыма из огромных труб, как сейчас, мариупольцы больше не увидят.