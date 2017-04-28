В Мариуполе с 3 мая по маршруту «Стан 1700 - пр. Защитников Украины» будут ходить автобусы большой вместимости. Их курсирование организовали по просьбам жителей Левобережного района, сообщили в пресс-службе городского совета.
Автобусный маршрут №25 будет работать в обычном и экспресс режиме с 5:00 до 18:56 в рабочие и выходные дни. На линию выедут 4 автобуса МАЗ.
Просмотреть маршрут автобуса №25 можно на сайте Martrans.gov.ua.
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Рубрика: Новости Мариуполя
28-04-2017, 18:58
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В Мариуполе по маршруту №25 пустят автобусы большой вместимости
В Мариуполе с 3 мая по маршруту «Стан 1700 - пр. Защитников Украины» будут ходить автобусы большой вместимости. Их курсирование организовали по просьбам жителей Левобережного района, сообщили в пресс-службе городского совета.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»