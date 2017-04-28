В Мариуполе официально запретили проводить с 1 по 10 мая любые акции с использованием символики политических партий, объединений, общественных организаций и формирований. Разрешены только утвержденные на этот период городские культурно-массовые мероприятия.
Соответствующее распоряжение уже подписал городской голова Вадим Бойченко. Такое решение принято, чтобы не допустить провокаций и беспорядков в Мариуполе во время майских праздников.
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Рубрика: Новости Мариуполя
28-04-2017, 19:22
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Официально: Городская власть Мариуполя запретила проведение политических акций, митингов и демонстраций с 1 по 10 мая
В Мариуполе официально запретили проводить с 1 по 10 мая любые акции с использованием символики политических партий, объединений, общественных организаций и формирований. Разрешены только утвержденные на этот период городские культурно-массовые мероприятия.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»