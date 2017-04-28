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Рубрика: Новости Мариуполя
28-04-2017, 19:22
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Официально: Городская власть Мариуполя запретила проведение политических акций, митингов и демонстраций с 1 по 10 мая

В Мариуполе официально запретили проводить с 1 по 10 мая любые акции с использованием символики политических партий, объединений, общественных организаций и формирований. Разрешены только утвержденные на этот период городские культурно-массовые мероприятия.

Соответствующее распоряжение уже подписал городской голова Вадим Бойченко. Такое решение принято, чтобы не допустить провокаций и беспорядков в Мариуполе во время майских праздников.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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