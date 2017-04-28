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Рубрика: Новости Украины и мира
28-04-2017, 19:42
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15 тонн денег: «Ощадбанк» произвел спецконфискацию 1,5 миллиарда долларов активов Януковича

Сегодня "Ощадбанк" приступил к спецконфискации 1,5 млрд долларов активов режима экс-президента Украины Виктора Януковича согласно решению суда. Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

Стало известно, что пересчет арестованных и конфискованных денег завершен. Об этом рассказал генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"Выполнили эту операцию через компьютеры "Ощада". Теперь дело за правительством и парламентом. Надо, чтобы еще в этом году простые украинские граждане почувствовали результат этих возвращенных от мафии средств", - написал генпрокурор в Facebook.

Луценко отметил, что в наличном виде эти деньги весили бы 15 тонн в 100-долларовых купюрах.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»