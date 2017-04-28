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  • В Мариуполе открыли мемориальную доску депутату горсовета, почетному гражданину города Галине Лихачевой

Рубрика: Новости Мариуполя
28-04-2017, 19:59
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[Фото]

В Мариуполе открыли мемориальную доску депутату горсовета, почетному гражданину города Галине Лихачевой

Сегодня была открыта мемориальная доска выдающейся мариупольчанке и почетному гражданину города Галине Лихачевой.

Она была известна как деловая женщина, успешный политик, активный общественник, постоянный участник благотворительных проектов, депутат и экс-секретарь городского совета Мариуполя и просто прекрасный человек.

Мемориальную доску установили на доме, в котором жила Галина Лихачева. На торжественном открытии от присутствующих звучали воспоминания и слова благодарности в адрес Галины Александровны, которая отдала жизнь громаде, трудилась и мечтала видеть свой город процветающим.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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