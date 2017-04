Незабываемый концерт: оркестр «Ренессанс» и рок-группа «БлуД» представят в Мариуполе совместный проект

Музыканты рок-группы «БлуД» и муниципальный оркестр «Ренессанс» тщательно готовят новый творческий проект под названием "Игры престолов", который представят мариупольским зрителям уже в ближайшее время. Об этом корреспонденту "Мариупольских новостей" сообщила директор камерного оркестра «Ренессанс» Диана Трима.



По её словам, совместные репетиции двух коллективов начались в апреле месяце. Сейчас они в активной фазе. Оркестр работает по две репетиции в день: одна в свое репетиционное время на базе в Школе искусств, а вторая - вечером в бункере рок-группы. Первый опыт совместной работы у коллективов был ровно год назад, при записи видеоролика в конвертерном цеху мариупольского меткомбината. Клип имел сногсшибательный успех. После чего было решено сделать совместный концерт.

Совместные концерты симфонических и роковых коллективов – это одно из последних популярных современных направлений в мире музыки, когда творчество великих композиторов интерпретируется в современном исполнении. Главный дирижер оркестра, заслуженный деятель искусств Украины Василий Крячок все переложения в роковом исполнении для оркестра делает самостоятельно с индивидуальным ориентирование на свой оркестр.



Программа концерта уже отобрана, она будет состоять из 2-х отделений. Первое отделение – классическая музыка в совместном исполнении камерного оркестра и рок группы. Мариупольцам будут представлены такие шедевры, как саундртек к фильму «Игра престолов», саундртек к фильму «Бой с тенью», К.Дженкинз «Паладио», А.Вивальди - Оркестровая версия концерта для скрипки «Времена года», 3 часть «Лето», Бородин «Хор половецких девушек» из оперы «Князь Игорь», А.Пьяццолла «Либертанго», И.С.бах «Шутка» и другии композиции.



Во втором отделении зрители услышат вокальную рок музыку: Metallica “Nothing else matters”, “The unforgiven”, “No leaf clover”. Из Guns N' Roses прозвучит легендарная композиция “November rain”. Nightwish в концерте будет представлен “Kiss while your lips”, Broken - “Amylee”.



Индивидуально под каждую композицию готовится видеоряд, который будет сопровождать выступление музыкантов, благодаря проекции на специально размещённый во Дворце Металлургов экран.



Напомним, что масштабный концерт "ИГРЫ ПРЕСТОЛОВ" состоится 5 мая в 19:00