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Рубрика: Новости Донбасса
28-04-2017, 20:39
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ДНР: на трассе под Харцызском обнаружено радиоуправляемое взрывное устройство

Радиоуправляемое взрывное устройство было обнаружено сегодня на проезжей части вблизи города Харцызск, это в 18 км к востоку от Донецка.

Фугас состоял из двух снарядов калибра 152 мм. На месте работала саперная группа, которая вела работы по обезвреживанию устройства, пишет издание ДАН со ссылкой на оперативное командование ДНР.

При этом отмечается, что закладка фугаса могла быть использована против представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

«Учитывая, что эту дорогу для верификации отведенного вооружения очень часто используют ОБСЕ, мы не исключаем, что взрывное устройство могло сработать именно в момент движения там патруля», — говорится в сообщении.




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