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Рубрика: Новости Донбасса
29-04-2017, 07:59
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КПВВ «Станица Луганская» продлил время работы

Контрольный пункт пропуска «Станица Луганская» стал работать на один час дольше. Сейчас график работы – с 7:00 до 19:30.

При этом с 1 июня пункт пропуска перейдет на летний график работы и будет осуществлять пропуск лиц и транспорта с 6:00 до 20:00.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил заместитель руководителя Луганской ОГА Юрий Клименко.

«Сейчас пункт пропуска должен работать с 7:00 до 18:30. По просьбе областной администрации срок работы пункта пропуска увеличили на один час. То есть он работает с 7:00 до 19:30… С 1 июня пункт пропуска переходит на летний режим работы. Он будет работать с 6:00 до 20:00, ежедневно, без выходных и перерывов», - отметил он.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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