Верификация заключенных: Украина готова открыть двери пенитенциарных учреждений

Как сообщалось ранее, на Донбассе начался процесс верификации пленных, согласованный гуманитарной подгруппой в Минске. Подробности в эфире Еспресо.TV рассказал советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит.

По его словам, украинская сторона в Минске покажет заключенных, чьи фамилии стоят в списках на обмен, но которые не хотят возвращаться на неподконтрольные территории.

«Многие из них понимают, что их могут снова отправить на войну против Украины. Мы покажем, что есть люди, которые по своей воле не хотят возвращаться, хотя есть теми, кого заявляют в Минске», - пояснил Тандит.

Кроме того, Киев готов открыть двери пенитенциарных учреждений, где содержатся эти заключенные. «Мы готовы открыть пенитенциарные места, где находятся люди, которые совершали преступления против Украины и есть в списках на обмен в рамках Минских договоренностей. Есть представитель уполномоченного по правам человека от Лутковской, все делается в присутствии ОБСЕ как гаранта, что мы покажем людей, которые не хотят туда возвращаться», - добавил советник главы СБУ.

При этом украинская сторона заявляет о 128-ми своих заключенных. 118 из них удерживаются на неподконтрольных территориях, 10 – в России.