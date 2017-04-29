ЕБРР предлагает кандидатуру Лавренчука на должность главы Нацбанка Украины

Европейский банк реконструкции и развития предложил свою кандидатуру на должность главы Нацбанка Украины вместо Валерии Гонтаревой, которая уходит в отставку 10 мая. Кандидат ЕБРР - председатель правления "Райффайзен Банка Аваль" Владимир Лавренчук.
«Можно только приветствовать, если это подтвердится, выдвижение Владимира Лавренчука», - отметил управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж.
Сам Лавренчук накануне заявил, что не против возглавить НБУ.
Справка. Владимир Лавренчук работает в банковской сфере с 1982 года. Занимал руководящие должности в Сберегательном банке Украины, АО "Укринбанк" и "Райффайзенбанк Украина". С октября 2005 года - председатель правления "Райффайзен Банка Аваль".