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Рубрика: Новости Украины и мира
29-04-2017, 09:03
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ЕБРР предлагает кандидатуру Лавренчука на должность главы Нацбанка Украины

Европейский банк реконструкции и развития предложил свою кандидатуру на должность главы Нацбанка Украины вместо Валерии Гонтаревой, которая уходит в отставку 10 мая. Кандидат ЕБРР - председатель правления "Райффайзен Банка Аваль" Владимир Лавренчук.

«Можно только приветствовать, если это подтвердится, выдвижение Владимира Лавренчука», - отметил управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж.

Сам Лавренчук накануне заявил, что не против возглавить НБУ.

Справка. Владимир Лавренчук работает в банковской сфере с 1982 года. Занимал руководящие должности в Сберегательном банке Украины, АО "Укринбанк" и "Райффайзенбанк Украина". С октября 2005 года - председатель правления "Райффайзен Банка Аваль".


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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