vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1383 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
29-04-2017, 09:20
Просмотров: 344
Комментариев: 0

Януковичу целый год после бегства начисляли украинскую пенсию – СМИ

Журналисты «РБК-Украина» выяснили, что экс-президенту Виктору Януковичу на протяжении года после бегства в Россию начисляли украинскую пенсию. А это около 15 тысяч гривен ежемесячно.

Такие выводы журналисты сделали, проанализировав выписки о движении средств на двух счетах Януковича в "Ощадбанке". В них отображены движения средств с июня 2013 года по сентябрь 2016 года и с декабря 2011 года по сентябрь 2016 года.

Как оказалось, пенсию Виктору Януковичу начисляли до 3 февраля 2015 года.

На момент, когда были сделаны выписки, на счетах бывшего главы государства было более 31 миллиона гривен.




Port
Loading...

Читайте также:

Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»