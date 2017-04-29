Януковичу целый год после бегства начисляли украинскую пенсию – СМИ

Журналисты «РБК-Украина» выяснили, что экс-президенту Виктору Януковичу на протяжении года после бегства в Россию начисляли украинскую пенсию. А это около 15 тысяч гривен ежемесячно.

Такие выводы журналисты сделали, проанализировав выписки о движении средств на двух счетах Януковича в "Ощадбанке". В них отображены движения средств с июня 2013 года по сентябрь 2016 года и с декабря 2011 года по сентябрь 2016 года.

Как оказалось, пенсию Виктору Януковичу начисляли до 3 февраля 2015 года.

На момент, когда были сделаны выписки, на счетах бывшего главы государства было более 31 миллиона гривен.