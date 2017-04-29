В зоне АТО предпраздничное обострение: 2 военных погибли, 6 – ранены

По информации пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 70 нарушений режима прекращения огня.

На Приморском направлении обстреливали позиции ВСУ в районе Красногоровки, Водяного, Гнутово, Павлополя, Широкино, Лебединского, Старогнатовки, Талаковки и Новотроицкого. При этом в ход пошли минометы, зенитные установки, гранатометы, вооружение БМП, пулеметы, стрелковое оружие и БТР.

На Донецком направлении на линии огня оказались населенные пункты Троицкое, Авдеевка, Луганское, Пески, Верхнеторецкое и Зайцево. Здесь также работали снайперы.

На Луганщине применили тяжелую артиллерию.

В отдельных случаях украинские военнослужащие открывали ответный огонь.

За минувшие сутки в результате боевых действий 2 военных погибли, 6 – получили ранения.