В Мариуполе ликвидируют «Ильич-Сталь»

В Мариуполе компания «Метинвест» ликвидирует ЧАО «Ильич-Сталь». Акционеры приняли данное решение на общем собрании 27 апреля в добровольном порядке, без правопреемственности. За него проголосовали 100% акционеров.

При этом отмечается, что стоимость чистых активов общества составляет 1 млрд 164,250 млн грн, сумма обязательств - 212,290 млн грн, то есть ЧАО имеет достаточно активов для расчета по своим обязательствам. Сумма, которая может остаться после удовлетворения требований кредиторов и будет распределяться между акционерами ориентировочно, составит 35 млн грн, передает «Интерфакс-Украина».

К слову, прошлый год «Ильич-Сталь» завершила с убытками, стоимость ее активов снизилась на 20,8%. На предприятии работают всего 6 человек.