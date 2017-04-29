В секторе «Мариуполь» сегодня уже ранены двое военных

После полуночи в секторе «Мариуполь» военнослужащие насчитали 9 нарушений режима прекращения огня. На линии огня оказались населенные пункты Новотроицкое, Березовое и Красногоровка.
«С полуночи обстрелы не остановились, сейчас зафиксировано 9 таких обстрелов, в том числе с использованием тяжелого вооружения, а именно минометов калибра 120, которыми враг стрелял по нашим позициям неподалеку Новотроицкого, Красногоровки, а также минометов калибра 82-мм, там же по Красногоровке и Березовом», - рассказал начальник межведомственной мобильной группы ТУ "Мариуполь" Сергей Жмурко.
В результате боевых действий двое бойцов получили ранения.