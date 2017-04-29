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Рубрика: Новости Мариуполя
29-04-2017, 11:04
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В секторе «Мариуполь» сегодня уже ранены двое военных

После полуночи в секторе «Мариуполь» военнослужащие насчитали 9 нарушений режима прекращения огня. На линии огня оказались населенные пункты Новотроицкое, Березовое и Красногоровка.

«С полуночи обстрелы не остановились, сейчас зафиксировано 9 таких обстрелов, в том числе с использованием тяжелого вооружения, а именно минометов калибра 120, которыми враг стрелял по нашим позициям неподалеку Новотроицкого, Красногоровки, а также минометов калибра 82-мм, там же по Красногоровке и Березовом», - рассказал начальник межведомственной мобильной группы ТУ "Мариуполь" Сергей Жмурко.

В результате боевых действий двое бойцов получили ранения.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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