В ночном клубе на Донетчине открыли стрельбу: есть пострадавшие

Вчера, 28 апреля, около 1:30 в ночном клубе Бахмута произошел конфликт между двумя посетителями. Мужчины устроили драку, в ходе которой один из них выстрелил из предмета, похожего на пистолет.

Пострадавшего госпитализировали в лечебное учреждение с огнестрельным ранением правой поясничной области, с повреждением внутренних органов, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Полицейские провели тщательный осмотр места преступления, вещественные доказательства изъяты. Установлены и опрошены свидетели и очевидцы происшествия. Проводятся следственно-розыскные мероприятия для установления личности злоумышленника.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст.121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.