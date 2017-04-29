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Рубрика: Новости Донбасса
29-04-2017, 11:30
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В ночном клубе на Донетчине открыли стрельбу: есть пострадавшие

Вчера, 28 апреля, около 1:30 в ночном клубе Бахмута произошел конфликт между двумя посетителями. Мужчины устроили драку, в ходе которой один из них выстрелил из предмета, похожего на пистолет.

Пострадавшего госпитализировали в лечебное учреждение с огнестрельным ранением правой поясничной области, с повреждением внутренних органов, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Полицейские провели тщательный осмотр места преступления, вещественные доказательства изъяты. Установлены и опрошены свидетели и очевидцы происшествия. Проводятся следственно-розыскные мероприятия для установления личности злоумышленника.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст.121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
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Редакция «Мариупольских новостей»