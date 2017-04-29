Наблюдатели ОБСЕ нашли на аэродроме в Луганске «Грады» и бронетранспортеры

Наблюдатели ОБСЕ заявляют о том, что обнаружили на аэродроме в подконтрольном ЛНР Луганске «Грады» и бронетранспортеры.

В отчете миссии за 26 апреля говорится: «В неподконтрольных правительству районах команда миссии в который раз видела один танк (Т-64) с установленным спереди минным тралом вблизи подконтрольного «ДНР» села Никишино, как и раньше, зафиксировала 7 реактивных систем залпового огня (БМ-21 «Град», 122 мм), 7 самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм), 10 буксируемых гаубиц (пять Д-30 «Жаба», 122 мм, пять 2А65 «Мста-Б», 152 мм), и 7 танков (Т-72) на территории аэродрома, расположенного на юго-восточной окраине Луганска».

Также наблюдатели насчитали 12 бронетранспортеров: «На территории луганского аэродрома стояли 12 бронетранспортеров (пять МТ-ЛБ и семь БТР-80), 7 БМП-2, 15 грузовиков и 5 машин для буксировки гаубиц».