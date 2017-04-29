В Мариуполе прошел последний в этом году весенний субботник

Сегодня, 29 апреля, в Мариуполе прошел четвертый в этом году общегородской субботник. В нем приняло участие более 10 тысяч человек: сотрудники коммунальных служб, районных администраций, предприятий и местные жители, сообщает пресс-служба горсовета.

Перед майскими праздниками мариупольцы убрали листья в парковых и пешеходных зонах, подбордюрную часть и косили траву. Также активные жители привели в порядок придомовые территории.

Эффективнее работать помогали солнечная погода и заводная музыка. Все желающие могли подкрепиться печеньем и чаем с медом или лимоном.

«Этой уборкой мы завершаем череду весенних субботников. Мы акцентировали внимание на тех территориях, где убирают не так часто, как, например, на центральных проспектах. Для нас важно, чтобы мариупольцы отдохнули на праздники с комфортом», - отметил заместитель мэра Михаил Когут.