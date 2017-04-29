Цены на алкоголь вновь поднимут, по предложению МЭРТ

По сообщению пресс-службы Министерства экономического развития и торговли Украины (МЭРТ), 28 апреля был обнародован разработанный МЭРТ проект постановления, в котором предусмотрено повышение минимальных оптово-отпускных цен на отдельные алкогольные напитки.

В частности, оптово-отпускная цена коньяка „пять звёзд“ увеличится до 403,22 грн. с 384, 29 грн. за литр 100% спирта, а розничная до 622,36 грн. с 599,5; коньяка „четыре звезды“ – до 371,27 грн. с 352,24 грн. и, соответственно, до 568,11 грн. с 549,5 грн.; коньяка „три звезды“ – соответственно до 355,25 грн. с 336,22 грн. и розничная – с 524,5 грн. до 548,81 грн.

Действующий сегодня размер минимальных цен на алкоголь, как отмечается, введён с ноября 2016 года. Но уже в 2017 году на большинство алкогольных напитков, таких как ликёро-водочные изделия, собственно водка, коньяк и вина, выросли ставки акцизного налога, что естественным образом отразилось на ценах.

Из сообщения пресс-службы следует: «В результате в Минэкономики поступили многочисленные обращения участников рынка, отмечали, что действующие минимальные цены не покрывают их операционные расходы… В результате, по мнению ассоциаций производителей алкогольной продукции, ослабляется конкуренция со стороны легальных производителей и увеличивается доля недобросовестных производителей».

Поэтому Минэкономразвития предлагает увеличить минимальные цены на алкоголь с целью снижения доли теневой экономики и защиты потребителей от суррогатной и контрафактной продукции.

Розничные цены на водку и ликёро-водочную продукцию предлагается повысить на 7,64-11,3%; коньяк (бренди) - на 3,4-6,1%; ром и джин - на 3,5-4,6%; вина с добавлением спирта, вермуты и игристое - на 1,7-1,8%.

Что касается повышения акцизов на алкоголь, то в текущем году они пересматриваться больше не будут, поскольку в государственный бюджет уже заложены соответствующие параметры.