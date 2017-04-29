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Рубрика: Новости Украины и мира
29-04-2017, 14:03
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В МВД призывают не использовать на майские праздники коммунистическую символику и георгиевские ленты

Советник главы МВД Зорян Шкиряк призвал украинцев не использовать на майские праздники, особенно 8 и 9 мая, коммунистическую символику и георгиевские ленты.

«Прошу удержаться от использования запрещенной коммунистической символики. В первую очередь – георгиевских лент. Это касается всего периода, в том числе 8-9 мая. Под этим знаком террористы захватывали украинские города и убивали украинских граждан. С этими лентами и сейчас российские танки и российские сапоги топчут украинскую землю. Сегодня это признак российского терроризма. Прошу не использовать этих лент во время майских дат. Это вызывает логичную и объективную правильную реакцию у украинского патриота и гражданина», - заявил Шкиряк в ходе брифинга.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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