В МВД призывают не использовать на майские праздники коммунистическую символику и георгиевские ленты

Советник главы МВД Зорян Шкиряк призвал украинцев не использовать на майские праздники, особенно 8 и 9 мая, коммунистическую символику и георгиевские ленты.

«Прошу удержаться от использования запрещенной коммунистической символики. В первую очередь – георгиевских лент. Это касается всего периода, в том числе 8-9 мая. Под этим знаком террористы захватывали украинские города и убивали украинских граждан. С этими лентами и сейчас российские танки и российские сапоги топчут украинскую землю. Сегодня это признак российского терроризма. Прошу не использовать этих лент во время майских дат. Это вызывает логичную и объективную правильную реакцию у украинского патриота и гражданина», - заявил Шкиряк в ходе брифинга.