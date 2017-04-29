В Киев прилетели первые участники «Евровидения»

В столицу Украины прилетели первые участники «Евровидения», которое пройдет уже в мае. Всего пограничники сообщают о 13-ти гостях.
Так, участники конкурса прилетели рейсами "Баку-Киев", "Лондон-Киев", "Стамбул-Киев" и "Дубаи-Киев".
В Госпогранслужбе отмечают, что иностранные гости сейчас в приоритете.
«Сейчас Госпогранслужба по данному вопросу уже приняла комплекс необходимых организационных и практических мероприятий. Пропуск через государственную границу участников Евровидения-2017 осуществляется в приоритетном порядке — по технологическим принципам, которые были применены во время масштабных международных мероприятий "Евро-2012" и других действ подобного рода», - пояснили в ведомстве.