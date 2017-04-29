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Рубрика: Новости Донбасса
29-04-2017, 15:18
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В Луганской области обстреляли наблюдательный пункт, когда там находились члены ОБСЕ

Вчера, 28 апреля, пятеро представителей миссии ОБСЕ едва не попали под обстрел в Луганской области.

Как говорится в отчете организации, наблюдатели находились приблизительно в 50 м к западу от позиции ЛНР, находящейся в 1 км к северо-западу от подконтрольного ЛНР н.п. Крутая Гора (16 км к северо-западу от Луганска). Около 10:35, когда все члены патруля находились не в автомобилях, они услышали выстрел из стрелкового оружия приблизительно в 40–50 м к югу.

Члены миссии сразу же покинули этот район и вернулись на базу в Луганск.

Об этом инциденте проинформированы представители СЦКК.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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