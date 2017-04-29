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Рубрика: Новости Донбасса
29-04-2017, 15:50
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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки: 2 бойца погибли, 6 – ранены

За минувшие сутки на Донбассе двое военнослужащих погибли, шестеро – получили ранения. Об этом сообщил полковник Андрей Лысенко, спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО, во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре.

Самые тяжёлые потери приходятся на Красногоровку, где погиб 1 военнослужащий, а 4 получили ранения, причём один из раненых – в крайне тяжёлом состоянии.

Второй военный погиб в Павлополе в результате подрыва автомобиля на взрывном устройстве.

По одному военнослужащему ранены в результате обстрелов в Зайцево и Верхнеторецком.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
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