КПВВ в зоне АТО будут работать по новому графику до 31 мая

Месяц назад в связи с увеличением пассажиро-транспортного потока в зоне АТО продлили режим работы контрольных пунктов пропуска. Сейчас пропуск осуществляется с 7:00 до 19:30.

Как сообщили в Госпогранслужбе, количество желающих пересечь линию разграничения не уменьшается, поэтому КПВВ будут работать по этому графику до 31 мая.

«Согласно решению штаба АТО, до 31 мая включительно пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться в новых временных рамках, установленных для режима работы контрольных пунктов въезда-выезда, с 7.00 до 19.30», - говорится в сообщении ГПСУ.

Украинцев просят учесть эту информацию при планировании поездок.