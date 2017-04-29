В Украине запретили фильм об Олесе Бузине

Государственное агентство Украины по вопросам кино решило запретить показ фильма «Олесь Бузина: жизнь вне времени».

Данное решение было принято в ответ на обращение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой рассмотреть на заседании экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов, действующего при Государственном агентстве Украины по вопросам кино, вопрос о соблюдении/нарушении действующего законодательства Украины в демонстрации документального фильма «Олесь Бузина: жизнь вне времени».

В пресс-службе Госкино отмечают: «Пересмотрев документальный фильм "Олесь Бузина: жизнь вне времени", экспертная комиссия большинством голосов приняла решение запретить демонстрацию этого фильма на территории Украины в связи с выявленными в нем нарушениями действующего законодательства».