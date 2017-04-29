Швейцарский опыт и украинские умы: в Мариуполе открылся первый в Донецкой области учебно-практический центр по подготовке сантехников

Трактористы, сантехники и швеи – именно эти профессии сейчас одни из самых востребованных в Украине. Чтобы обеспечить страну этими специалистами, Кабмин выделил 50 миллионов гривен на создание центров их подготовки. Они уже работают в Броварах, Полтаве, Чернигове, Сарнах, Одессе и Днепропетровске.

Учебно-практический центр по подготовке монтажников санитарно-технических систем и оборудования открылся и в Мариуполе на базе профессионального лицея строительства. При этом обучать здесь будут по швейцарской программе.

По словам педагогов, в рамках украино-швейцарского проекта «Государственное партнёрство в улучшении системы образования в направлении санитарно-технических систем» приобретено все необходимое оборудование для обучения профессиональных сантехников. Здесь будут паять, устанавливать кабинки, соединять трубы – в общем, осваивать все тонкости профессии.

Занятия в новом центре начнутся уже в сентябре. Заявки можно подать в Мариупольский профессиональный лицей строительства.