На блокпосту ЛНР при наблюдателях ОБСЕ прогремел взрыв

Вчера, 28 апреля, на блокпосту ЛНР в районе Молодежного (63 км к северо-западу от Луганска) наблюдатели ОБСЕ зафиксировали взрыву. Шестеро сотрудников миссии стали свидетелями инцидента.

В отчете миссии говорится: «В 12:17 члены патруля СММ направились к своим автомобилям, чтобы уехать из этого района, когда тот же член ЛНР стал махать наблюдателям рукой, показывая тем самым, чтобы патруль быстро покинул это место. В 12:20, уже находясь внутри своих автомобилей, наблюдатели услышали взрыв. По их оценкам, это был взрыв в воздухе приблизительно в 50-100 м к северо-западу».

После этого команда миссии увидела облако черного дыма, поднимавшееся над этим местом, однако издалека место удара не было видно. Определить причину взрыва не представлялось возможным.