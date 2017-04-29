В Мариуполе парни решили конфликт из-за девушки с помощью ножа

На Левобережье Мариуполя между двумя компаниями произошла ссора из-за девушки. Парни подрались, и один из участников драки достал нож и ударил им соперника.

По информации пресс-службы горуправления полиции, в больницу попал 21-летний студент. У него диагностировали проникающее ранение живота.

А вот владелец ножа решил пуститься в бега. Однако через сутки его нашли.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 8 лет лишения свободы.