В квартире мариупольской многоэтажки прогремел взрыв

Вчера около 4 часов ночи в квартире дома по улице Маршала Жукова произошел взрыв. Встревоженные соседи позвонили ее владельцу, но оказалось, что он сдает жилье.

Хозяин квартиры приехал на место происшествия, но открыть дверь так и не смог: арендаторы закрылись изнутри. Тогда пришлось обращаться за помощью к патрульным полицейским.

По словам правоохранителей, в результате они попали в помещение и поняли, почему квартиру заперли. Внутри были двое не знакомых хозяину парней 28-ми и 22-х лет, которые не смогли пояснить, что делают в чужой квартире.

При этом стекло на балкон было выбито, а в помещении стоял резкий запах растворителя. Как выяснилось, квартиру превратили в нарколабораторию. Оборудование и сырье изъято.