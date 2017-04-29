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Рубрика: Новости Донбасса
29-04-2017, 20:30
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В зоне АТО сегодня применили ПТРК: 4 военных ранены, 1 – травмирован

По информации пресс-центра штаба АТО, сегодня, 29 апреля, на Донбассе насчитали 27 нарушений режима прекращения огня.

На Приморском (Мариупольском) направлении били из минометов, гранатометов разных систем, пулеметов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении обстреливали позиции ВСУ у Авдеевки и шахты Бутовка. Здесь также работали снайперы.

На Луганском направлении на линии огня оказались населенные пункты Новотошковское, Крымское, Новоалександровка и Желтое. Здесь также в ход пошли противотанковые ракетные комплексы.

В результате боевых действий ранения получили четверо военных, еще у одного боевая травма.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»