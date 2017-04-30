vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1864 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
30-04-2017, 09:06
Просмотров: 602
Комментариев: 0
[Видео]

Под Авдеевкой диверсанты пошли в атаку и пытались захватить украинские позиции

Две группы диверсантов ДНР пошли в атаку в районе Авдеевской промзоны. Сначала позиции около трех часов «накрывали» огнем, после чего ДРГ начали штурм.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

«Расчет был прост: не дать защитникам Авдеевки поднять головы, чтобы диверсанты беспрепятственно приблизились к позициям. А потом закидывать укрытия военных гранатами и штурмовать в ближнем бою. Диверсионная группа противника подошла почти на 30-35 метров. Военные говорят, что нападавших было около 80», - говорят журналисты.

«До шести утра сражались с диверсионной группой. Довоевались до того, что диверсионную группу положили на землю. Потом у противника была другая проблема – как вытащить диверсионную группу из наших позиций», - рассказал командир подразделения 72-й бригады с позывным "Хан".

В результате атаку успешно отбили, при этом ни один боец ВСУ не пострадал.




Port
Loading...

Читайте также:

Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»