В Харьковской области грузовик коммунальщиков насмерть сбил мэра Дергачей

В Харьковской области под колесами грузовика погиб мэр города Дергачи Александр Лисицкий. При этом сбил его автомобиль «ГАЗ», с помощью которого коммунальщики поливали цветы и деревья.

«Работник, который поливал из шланга березы, попросил водителя проехать вперед до следующего дерева. Так как на улице было жарко, капот автомобиля был поднят. То есть водитель ничего впереди не видел», - рассказал Олег Никоненко, начальник отдела профилактической работы облуправления превентивной деятельности ГУ НП.

В это время Александр Лисицкий вышел из своей машины и попал под колеса грузовика. 61-летний мэр скончался в карете «скорой помощи».

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы.

К слову, Александр Лисицкий руководил Дергачами с начала 90-х. В последний раз был избран мэром в октябре 2015 года.