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Рубрика: Новости Донбасса
30-04-2017, 11:03
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Сутки в зоне АТО: 54 обстрела, двое погибших военных и четверо раненых

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки на Донбассе насчитали 54 нарушения режима прекращения огня.

Украинские позиции обстреливали из крупнокалиберных минометов, пулеметов, гранатометов, вооружения БМП и БТР и артиллерии. Также работали снайперы.

На Приморском (Мариупольском) направлении на линии огня оказались населенные пункты Красногоровка, Новотроицкое, Березовое, Гнутово, Водяное, Марьинка, Широкино, Чермалык и Павлополь, на Донецком – Авдеевка, Верхнеторецкое, шахта Бутовка и Зайцево, на Луганщине – Новотошковское, Крымское, Старый Айдар, Новоалександровка, Желтое и Новозвановка.

В результате боевых действий двое военнослужащих погибли, четверо – ранены.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»