Сутки в зоне АТО: 54 обстрела, двое погибших военных и четверо раненых

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки на Донбассе насчитали 54 нарушения режима прекращения огня.
Украинские позиции обстреливали из крупнокалиберных минометов, пулеметов, гранатометов, вооружения БМП и БТР и артиллерии. Также работали снайперы.
На Приморском (Мариупольском) направлении на линии огня оказались населенные пункты Красногоровка, Новотроицкое, Березовое, Гнутово, Водяное, Марьинка, Широкино, Чермалык и Павлополь, на Донецком – Авдеевка, Верхнеторецкое, шахта Бутовка и Зайцево, на Луганщине – Новотошковское, Крымское, Старый Айдар, Новоалександровка, Желтое и Новозвановка.
В результате боевых действий двое военнослужащих погибли, четверо – ранены.