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  • «Реванш? Я должен изучить, какого черта это произошло» - Кличко о своем поражении в Лондоне

Рубрика: Спорт
30-04-2017, 14:04
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«Реванш? Я должен изучить, какого черта это произошло» - Кличко о своем поражении в Лондоне

Как сообщалось ранее, вчера в Лондоне украинский боксер Владимир Кличко проиграл бой британцу Энтони Джошуа. Таким образом, 27-летний Джошуа стал чемпионом и остался непобежденным (19 побед из 19 спаррингов).

Владимир Кличко признал свое поражение и заявил журналистам, что победил сильнейший.

«Лондон, я тебя люблю! Сегодня победил сильнейший. Два джентльмена бились друг с другом, но Энтони сегодня был лучше меня. Это действительно плохо, что я не смог победить. Мое уважение публике – ребята, вы крутые! Конечно, мне бы хотелось поднять руки вверх, а не проиграть, не вернув себе пояса. Реванш? Я должен изучить, какого черта это произошло», - сказал украинец после боя.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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