«Реванш? Я должен изучить, какого черта это произошло» - Кличко о своем поражении в Лондоне

Как сообщалось ранее, вчера в Лондоне украинский боксер Владимир Кличко проиграл бой британцу Энтони Джошуа. Таким образом, 27-летний Джошуа стал чемпионом и остался непобежденным (19 побед из 19 спаррингов).

Владимир Кличко признал свое поражение и заявил журналистам, что победил сильнейший.

«Лондон, я тебя люблю! Сегодня победил сильнейший. Два джентльмена бились друг с другом, но Энтони сегодня был лучше меня. Это действительно плохо, что я не смог победить. Мое уважение публике – ребята, вы крутые! Конечно, мне бы хотелось поднять руки вверх, а не проиграть, не вернув себе пояса. Реванш? Я должен изучить, какого черта это произошло», - сказал украинец после боя.