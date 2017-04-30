Постановление о введении абонплаты за газ отменено

В правительственной газете «Урядовый курьер» 27 апреля опубликовано постановление «Об отмене некоторых постановлений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг», в котором предусматривается упразднение абонентской платы потребителями за газ.

Постановление НКРЭКУ предусматривает отмену своих же 46 постановлений, принятых 28 марта 2017 года, в которых установлены тарифы на транспортировку газа украинским потребителям для точек входа и точек выхода ПАО «Укртрансгаз», а также региональных облгазов.

Решение об отмене введения абонплаты за газ было принято НКРЭКУ 10 апреля, которым комиссия отменила разделение газовых тарифов потребителям на стоимость природного газа как товара и оплату его доставки.

Стоит напомнить, что согласно предыдущим сообщениям, НКРЭКУ 28 марта была принята новая методика при расчёте стоимости газа для всех потребителей, включая население. Результатом данного решения стало то, что тариф на газ с 1 апреля должен был быть разделён на две составляющие. Это цена газа как товара в пределах 6 гривен за кубический метр и размера стоимости его транспортировки газотранспортной системой, а также распределения по региональным сетям, так называемая абонплата.

При этом при расчёте абонплаты за основу принималась максимальная пропускная способность счётчика потребителя, невзирая на фактическое использование газа.

Благодаря новой методике облгазы надеялись дополнительно получить порядка 7,7 миллиардов гривен за год. У потребителей газа, напротив, абонплата увеличивалась при счётчике G 1,6 в среднем в 1-4 раза, и это только при наличии газовой плиты без отопительного котла. Для абонентов без газового счётчика она бы выросла в 5-8 раз.

Конечная стоимость природного газа в связи с новыми расчётами повысилась бы для 4,5 миллионов украинских семей. Соответственно, следовало бы и изыскивать средства на покрытие таких расходов, но государственный бюджет не располагает такими средствами для субсидирования данного решения.

В связи с этим абонплата за газ отменена.