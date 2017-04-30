На Луганщине мужчина подорвал себя вместе с товарищем

Вчера, 29 апреля, утром в правоохранительные органы поступила информация о том, что в поселке Белокуракино в жилом доме нашли два трупа мужчин.

Как выяснилось, накануне здесь было застолье. Двое мужчин ушли спать, а 53-летний хозяин дома и 49-летний сосед остались дальше пить. Между ними возникла ссора, и один из них достал гранату и взорвал ее. Оба погибли, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией по ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство». Продолжаются следственные действия.