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Рубрика: Новости Донбасса
30-04-2017, 15:30
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На Луганщине мужчина подорвал себя вместе с товарищем

Вчера, 29 апреля, утром в правоохранительные органы поступила информация о том, что в поселке Белокуракино в жилом доме нашли два трупа мужчин.

Как выяснилось, накануне здесь было застолье. Двое мужчин ушли спать, а 53-летний хозяин дома и 49-летний сосед остались дальше пить. Между ними возникла ссора, и один из них достал гранату и взорвал ее. Оба погибли, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией по ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство». Продолжаются следственные действия.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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