Мариупольский фонтан остался без облицовочного камня

Такую картину увидели жители Приморского района, прогуливаясь по парку. По их словам, в емкость фонтана уже набрали воду и он готов к работе. Единственным диссонансом является отсутствие 5 плит облицовки.
Такую картину увидели жители Приморского района, прогуливаясь по парку. По их словам, в емкость фонтана уже набрали воду и он готов к работе. Единственным диссонансом является отсутствие 5 плит облицовки.
Фонтан в Театральном сквере выбросил в небо все свои 42 струи
Лестница занесена высохшим грязевым потоком