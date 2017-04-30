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Рубрика: Новости Мариуполя
30-04-2017, 19:04
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[Фото]

Мариупольский фонтан остался без облицовочного камня

Такую картину увидели жители Приморского района, прогуливаясь по парку. По их словам, в емкость фонтана уже набрали воду и он готов к работе. Единственным диссонансом является отсутствие 5 плит облицовки.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
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